Lazio, quante novità per la prossima stagione… in attesa del super botto di mercato

Da Maurizio Sarri a Igor Tudor per poi passare a Marco Baroni: gli ultimi mesi della Lazio sono stati davvero scoppiettanti. Dalle cessioni di Luis Alberto e Ciro Immobile, ad una campagna acquisti che non ha perennemente soddisfatto i tifosi da tempo stufi e stanchi della gestione Lotito.

I biancocelesti hanno perso negli ultimi due anni l’essenza della lazialità, i giocatori simbolo, i protagonisti delle ultime stagioni in attesa degli ultimi botti di mercato che possano far cambiare idea al popolo laziale, visto gli ultimi rumors di mercato intorno ad James Rodriguez, svincolatosi dopo l’esperienza al San Paolo e reduce da una Copa America sontuosa.

L’ex allenatore del Verona avrà una bella gatta da pelare: non sarà facile rimpiazzare i vari Sarri ed Inzaghi, con la Lazio che qualitativamente non è la squadra degli ultimi anni e con i vari Noslin e compagni che proveranno a non far rimpiangere le ultime cessioni eccellenti.

Probabile formazione Lazio 2024-24: il possibile undici di Baroni

4-2-3-1: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Castrovilli; Tchaouna, Isaksen, Zaccagni; Castellanos