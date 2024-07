Schumacher, sorpresa commovente: ritorno in F1

Sorpresa commovente riguardante Michael Schumacher: un ritorno che evoca ricordi ed emozioni in Formula 1

Oggi andrà in scena in Belgio l’ultimo Gran Premio di Formula 1 prima della sosta estiva di quasi un mese e si ritornerà in pista solamente verso la fine d’agosto per il GP d’Olanda.

Per la Ferrari è stato un mese e mezzo molto complicato, dove sono arrivate zero gioie e molte delusioni sia per Leclerc che per Sainz. In più nel mezzo ci sono state anche le dimissioni del direttore tecnico Enrico Cardile che hanno mandato nel caso la scuderia di Maranello che è costretta a trovare un sostituto mentre la sua posizione è stata occupata momentaneamente dal team principal Frederic Vasseur

Il GP del Belgio rappresenta l’ultima occasione di riscatto per la Ferrari in questi due mesi d’estate davvero negativi ed un risultato positivo darebbe la spinta necessaria per poter ripartire con entusiasmo in Olanda dopo la sosta. E per il Gran Premio di Belgio ci sarà un ospite molto speciale per la Ferrari il cui arrivo nel paddock dello Spa Francorchamps ha emozionato tutti i tifosi, evocando in loro tanti ricordi ed emozioni: stiamo parlando di Corinna Schumacher, moglie di Michael.

Formula 1, Lady Schumacher in Belgio: emozione tra i tifosi

Ad assistere al Gran Premio del Belgio di domenica sarà presente anche Corinna Schumacher, moglie di Michael che sta lottando assieme al marito sperando nella sua pronta guarigione. Fin dal giorno dell’incidente avvenuto oltre dieci anni fa, tutti i tifosi si sono stretti attorno alla famiglia di Schumi e vedere in Belgio la consorte dell’ex pilota tedesco è una grande emozione per tutti i supporters.

Nel 1991, infatti, proprio nel circuito di Spa-Francorchamps, un giovanissimo Michael Schumacher fece il suo debutto in Formula 1 alla guida della Jordan. Una gara dove l’ex pilota tedesco si mise subito in evidenza facendo capire immediatamente di essere speciale, chiudendo in settima posizione, mentre a vincere fu un altro mito come Ayrton Senna.

Si può dire dunque che Lady Schumacher sarà l’ospite d’onore del Gran Premio del Belgio e solo a vederla la mente di tuti i tifosi andrà a quel 25 agosto del 1991 che entrò di diritto nella storia della Formula 1. E chi l’avrebbe mai detto quel giorno che Schumi, allora 22ennne, sarebbe divenuto una leggenda della Formula 1, conquistando ben sette volte il titolo mondiale e lasciando un segno indelebile nella storia di questo sport