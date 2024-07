Milan, si accende il mercato: si avvicina Emerson Royal, Pavlovic in dirittura

Finalmente il Milan suona la carica e inizia la settimana al meglio sul mercato: dopo l’infortunio occorso a Florenzi, i rossoneri accelerano sul mercato per Emerson Royal e praticamente chiudo l’affare con il Salisburgo per Pavlovic.

Una doppia operazione che permette al club di Via Aldo Rossi di rinforzare la difesa e trovare un’alternativa al capitano, Davide Calabria dopo che il Diavolo aveva da settimane un accordo con il brasiliano del Tottenham.

Distanze ridotte con il serbo che andrà a completare il pacchetto di centrale dopo l’addio di Kjaer a parametro zero: un rinforzo fortemente voluto da Paulo Fonseca che insieme al gruppo squadra continua la preparazione in America dopo la vittoria in amichevole contro il Manchester City.

Si continua a lavorare anche per altri obiettivi soprattutto su Youssouf Fofana del Monaco e Lazar Samardzic dell’Udinese con i rossoneri che spingono per trovare un’intesa con i due club di appartenenza dopo aver trovato l’accordo con entrambi i calciatori.