Ducati, Marquez svela tutto: nuova ufficialità e Martin beffato

La rivelazione a sorpresa di Marc Marquez, che spiega come la sua decisione per il futuro sia passata anche per alcune rinunce

Da tempo ormai non si parla d’altro nel mondo delle due ruote. Ovvero del passaggio ufficiale di Marc Marquez dal Gresini Racing, team nel quale si sta rilanciando dopo un lungo periodo di magra, alla Ducati Lenovo, come uno dei piloti di punta a disposizione della casa di Borgo Panigale per la prossima annata.

Una decisione presa principalmente da Gigi Dall’Igna, il direttore generale di Ducati, che ha scelto di abbattere la concorrenza puntando forte su un fuoriclasse, dal carattere aggressivo e vincente, proprio come Marquez. Il catalano farà coppia con Pecco Bagnaia nella prossima stagione motociclistica, formando un tandem competitivo al massimo.

Non si escludono duelli serrati, sfide all’ultimo sangue e tanta competizione nel 2025. Secondo molti esperti la voglia di vincere di Marquez potrebbe scontrarsi con la leadership attuale di Bagnaia e generare una certa elettricità all’interno del paddock Ducati. Ma è stato lo stesso spagnolo a far intendere i motivi di questa promozione, a discapito di due rivali come Jorge Martin ed Enea Bastianini, costretti a cercare futuri ingaggi altrove.

Marquez e le offerte degli altri team: spunta il retroscena

Lo stesso Marc Marquez, che si sta preparando al ritorno in pista in quel di Silverstone per il prossimo weekend (quello del 3-4 agosto), ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ del motivo che lo ha spinto ad accettare la chiamata Ducati. Ma soprattutto di alcune proposte che aveva ricevuto prima della promozione da parte di Dall’Igna.

“È vero, mi hanno cercato seriamente altri team come KTM e Aprilia. Per me poteva essere l’opzione C. Perché no? Alla fine sono due marchi europei che stanno andando bene, hanno un bel metodo di lavoro e hanno fatto progressi negli ultimi anni. Stanno vincendo le gare, quindi sì, era un’opzione reale e fattibile”.

La possibilità di perdere Marquez dopo queste proposte parallele ha smosso gli animi in Ducati. Anche per questo motivo la direzione tecnica del marchio italiano ha scelto di blindare lo spagnolo, offrendogli il posto nel team Lenovo dandogli a disposizione la prossima Desmosedici, da previsione la moto più veloce del circuito.

Una scelta che ha di fatto beffato Jorge Martin, attuale secondo in classifica piloti. L’altro talento iberico ha deciso dunque di ripartire dalla Aprilia. Ma le parole di Marquez sul connazionale non sono idilliache: “Tra Bagnaia e Martin chi è più forte? In questo momento il più forte è Pecco. Ha stabilità mentale, il che è importante. Poi, i risultati. Sta guadagnando slancio e la situazione potrebbe anche cambiare, ma fa paura.”