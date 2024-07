Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad Atlanta United FC il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Aleksey Miranchuk, 28enne trequartista russo che in maglia nerazzurra ha totalizzato complessivamente 98 presenze in tutte le competizioni nelle sue tre stagioni – non consecutive – di militanza. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club salutano affettuosamente Aleksey, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva