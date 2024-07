Dopo Morata, il Milan si muove per un altro attaccante. come altro giocatore in avanti secondo quanto riporta Gianluigi Longari il gradimento totale è sempre stato per Abraham della Roma.

I rossoneri preferirebbero evitare un altro over 30 dopo il colpo messo a segno con Morata.

L’attaccante della Roma ha ricevuto apprezzamenti anche dalla Premier, come il sondaggio dell’Everton raccontato ieri