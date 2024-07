Esplode la bomba in NBA: anche lui con LeBron James

Clamorosa bomba di mercato in NBA: la stella minaccia il proprio addio dal club per unirsi a LeBron James, tifosi sorpresi

All’inizio della nuova stagione di NBA manca ancora un bel po’ e le squadre stanno continuando la loro preparazione in vista del campionato che ci si augura possa essere entusiasmante allo stesso modo di come lo è stato l’ultimo.

Rispetto allo scorso anno, ci si aspetta un riscatto da parte di alcuni team che hanno deluso le aspettative tra cui i Los Angeles Lakers di LeBron James. La stella dei gialloviola ha deciso di restare in California rinnovando il proprio contratto ma ha chiesto sforzi alla società per poter lottare per il titolo. Quest’ultima sta lavorando per accontentarlo.

In cerca di riscatto ci sono anche i Golden State Warriors che hanno disputato un’ultima stagione davvero disastrosa, deludendo i propri tifosi che non hanno nascosto il malcontento. Un malcontento che coinvolge anche una delle stelle della franchigia vale a dire Stephen Curry che, proprio come LeBron ai Lakers, chiede alla società un maggior impegno per costruire una squadra capace di lottare per grandi traguardi.

Nonostante i 36 anni, Curry è ancora molto ambizioso e l’ultimo anno ha instillato in lui dubbi sulla propria permanenza nei Warriors tanto che, secondo Don Balon, sarebbe pronto a lasciare la squadra pur di poter tornare a vincere il titolo.

Curry minaccia l’addio ai Warriors: arriva l’ultimatum

Stephen Curry veste la maglia dei Golden State Warriorsda ormai 15 anni e considera casa propria il club di San Francisco. Tuttavia, l’ultima deludente stagione è stata un colpo durissimo per il cestista dell’Ohio che adesso, stando alla fonte citata, starebbe meditando l’addio al club della sua vita, soprattutto qualora anche il prossimo anno dovesse essere un flop.

Nonostante abbia 36 anni, Curry è ancora molto ambizioso e vuole portare a casa molti altri titoli. Per questo motivo, la stella dei Warriors ha minacciato il club con il suo addio, quasi a volerli costringere ad intervenire e creare una squadra degna di poter lottare per il titolo. Diversamente, per il prossimo anno Curry è pronto a fare le valigie per approdare proprio ai Lakers di LeBron James che già sogna di poter giocare con lui anche a livello di club.

I due stanno condividendo attualmente lo spogliatoio in nazionale in quel di Parigi per le Olimpiadi e giocare con LeBron ha subito esaltato Curry che ha fatto sapere come sia proprio come lo immaginava. Tra i due c’è una forte sintonia e, nel 2025, potremmo anche vederli giocare per lo stesso team in NBA. Tutto dipenderà dai Warriors che dovranno soddisfare le aspettative della propria stella.