Lutto nel calcio italiano: addio al talento, l’incidente sciocca i tifosi

Un terribile lutto ha colpito, nelle scorse ore, il calcio a 5 italiano: se ne va un vero e proprio talento di questo sport

È arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare e che colpisce il mondo dello sport italiano. In particolar modo quello del calcio a 5. Un tragico incidente stradale avvenuto in Brasile, ma che ha avuto ripercussioni sul movimento nel nostro Paese, ha scosso la Nazionale Under 19 italiana.

A margine del sinistro è venuto a mancare anche il papà dell’atleta: entrambi sono deceduti sul colpo. Dopo aver appreso la terribile notizia anche il numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha pubblicato un messaggio di cordoglio alla famiglia delle vittime.

Tragedia nel calcio italiano, addio a Gianluca Salvetti

Il calcio a 5 italiano piange la prematura scomparsa di Gianluca Salvetti. Il calcettista aveva solamente 19 anni. Cresciuto calcisticamente nel Futsal Giorgione, da poche settimane era stato acquistato dalla Roma calcio a 5 ed era nel giro della nazionale Under 19. Nel corso del tragico incidente ha perso la vita anche il suo papà, Rafael (47 anni). Anche quest’ultimo vecchia conoscenza del futsal nostrano dopo aver vestito le maglie di: Jesina, Cit Terni, Giemme Reggio Emilia e Maran Spoleto.

Nell’auto era presente anche la sorellina di Gianluca: quest’ultima è attualmente ricoverata, in gravissime condizioni, nell’ospedale “Do Rocio” di Campo Largo. La tragedia è avvenuta nella città di Curitiba, precisamente lungo la strada BR 277. Dalle prime informazioni che giungono dal Brasile pare che, al momento dell’incidente, in città pioveva rendendo la strada bagnata e molto pericolosa. L’auto, guidata da Rafael, è uscita fuori strada all’altezza della curva che portava al Casello di Porto Amazonas.

Vettura che non è riuscita ad evitare l’impatto con un altro mezzo che procedeva in senso opposto. Padre e figlio sono morti sul colpo. Gianluca, nato a Terni (dove giocava il padre in quegli anni) nel 2006, ha lasciato un vuoto immenso nel mondo del futsal italiano. Sui social network viene ricordato con post e foto da parte di chi lo ha conosciuto.

Il presidente della Federazione Calcio a 5 (oltre al Consiglio Direttivo), Luca Bergamini, in una nota ha mostrato vicinanza alla famiglia Salvetti. Anche la FIGC ha pubblicato un comunicato: “La Federazione, il presidente Gravina e tutti i membri partecipano al lutto della famiglia Salvetti per la morte di Gianluca e del padre Rafael. Il ragazzo è stato uno dei protagonisti della spedizione azzurra a Porec nell’ultimo Europeo“.