Napoli, difesa unita e centrocampo intenso: Conte prepara la ricetta al top

La difesa unita e compatta nei movimenti e nella struttura arretrata, un centrocampo dinamico e intenso sempre proiettato alla verticalità. Antonio Conte prepara la ricetta al top per un Napoli pregiato nell’interpretazione delle due fasi di gioco. I partenopei stanno lavorando alacremente per farsi trovare pronti e riscattare così una stagione, quella appena conclusa, che ha avuto un esito fortemente negativo.

In attesa di scoprire il futuro di Osimhen, ecco che Kvara diventa il tassello rilevante per la comprensione della fantasia in attacco. Il mercato potrà dire ancora molto, ma nel frattempo Conte lavora con gli uomini a disposizione.