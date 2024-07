Rossi-Marquez, gesto assurdo: fans increduli

Ennesimo capitolo dell’infinita rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi: è accaduto alla WDW 2024 a Misano

In pista non possono più confrontarsi, dato il ritiro del campione di Tavullia, comunicato ormai poco meno di tre anni fa. Nel paddock però, considerando che il Dottore è a capo di uno dei team satellite di Ducati, e che il suo rivale di sempre monta in sella ad un’altra Desmosedici non ufficiale – per lo meno in questa stagione (in attesa del prossimo anno) – gli incroci ci sono già stati.

E forse sono scorsi lisci anche più di quanto gli stessi tifosi dei due campionissimi osassero immaginare. Già perché ormai, sussurra qualcuno, la loro rivalità vive più tra gli appassionati che nell’animo dei due fuoriclasse. Forse. Stiamo ovviamente parlando di Valentino Rossi e Marc Marquez, entrati ormai in una guerra silenziosa che dura da diversi anni e che trova il suo punto di partenza nell’incredibile episodio di Sepang 2015. Quando di fatto Valentino perse il Mondiale a seguito della bagarre in pista col Cabroncito.

Ogni tanto qualche addetto ai lavori, nonché qualche ex campione, ancora parla di quanto accaduto sulla pista asiatica in quel ‘maledetto’ – per tutti i tifosi di Rossi – 25 ottobre. Lo ha fatto di recente Casey Stoner, stigmatizzando il comportamento dell’italiano, che sarebbe stato ingenuo nel provocare un campione di competitività come era ed è il centauro iberico.

Poi accade che, durante la World Week Ducati 2024, tenutasi a Misano dal 26 al 28 luglio, lo spagnolo si è reso protagonista di un gesto che si sarebbe dovuto risparmiare. Sempre nell’interpretazione dei tifosi di Valentino, s’intende.

Marquez, gesto ‘azzardato’ in quel di Misano: è subito polemica

Dopo una delle giornate che, in quanto pilota della galassia Ducati, lo hanno visto girare sulla pista del circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, il 31enne di Cervera si è trovato circondato dai fans che gli chiedevano un autografo. È stato in questo momento che si è materializzato il ‘fattaccio‘.

Un fan si è avvicinato allo spagnolo chiedendo di farsi autografare un casco di…Valentino Rossi. Forse il tifoso non aveva nulla di meglio in mano, forse voleva proprio avere l’effige di Marc su un oggetto tanto caro al Dottore, ma sta di fatto che gli altri tifosi intorno hanno suggerito a Marquez di non farlo. Di non firmare uno dei simboli dell’equipaggiamento del rivale di sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IAA | La MotoGP a 360° (@impennare.alla.arbolino)

Marc ha risposto che non vedeva motivi per non farlo, scatenando poi – una volta che il video è diventato virale – le diverse reazioni del web. C’è chi ha visto tutto questo come una provocazione, c’è chi invece ci ha visto la volontà di mettere definitivamente una pietra sopra a quanto successo 9 anni fa. Sta di fatto che ora, in rete, non si parla d’altro…