Schumacher rompe il silenzio: l’annuncio spiazza il mondo della Formula 1

Parole inaspettate, al centro di tutto vi è ancora Schumacher: così il mondo della Formula 1 è rimasto spiazzato

Anni di silenzio ed incertezza avvolgono Michael Schumacher, uno dei campioni che nella Formula 1 del passato è stato in grado di scrivere pagine semplicemente irripetibili. Il tedesco vive un dramma, sin dal 29 dicembre 2013 quando una caduta dagli sci sulle nevi di Meribel quasi gli costò la vita.

L’ex ferrarista, sette volte campione del mondo, riceve costosissime cure che hanno costretto sua moglie Corinna a sacrificare parecchi beni per finanziare il team medico che segue Michael ventiquattro ore al giorno e non lo lascia mai solo. Indiscrezioni dai tabloid britannici, tra le pochissime novità recenti sul ‘Kaiser’, parlano di una spesa superiore ai 70 milioni da oltre dieci anni a questa parte, 7 all’anno. Pazzesco. Ma Corinna non si arrende e spera che il marito, prima o poi, mostri evidenti segnali di miglioramento. Ad attenderlo milioni di tifosi che non hanno mai dimenticato Michael, supportandolo a distanza nel corso di questi lunghi anni.

Così come a stare accanto è stato ed è tutt’ora suo fratello Ralf. Ex pilota Williams dalla carriera assai diversa da Schumi, il fratello minore di Michael è oggi apprezzato opinionista per ‘Sky Sport Deutschland’. Recentemente ha spiazzato il mondo dei motori il suo coming out sui social, dove ha presentato il suo nuovo compagno di vita. Ralf Schumacher, dunque, sta vivendo un cambiamento importante. Non cambiano però le sue opinioni, i suoi toni decisi quando si parla di corse e piloti. E così le sue parole, nelle scorse ore, hanno lasciato senza parole il paddock: un big nel mirino.

Schumacher, bordata al big: “Gli serve un Mental Coach”

Ai microfoni di ‘Sky Deutschland’ Ralf Schumacher ha parlato dei recenti sviluppi derivanti dall’ultimo Gran Premio andato in scena, prima della sosta estiva. Quello di Spa, gara che caratterizzata da numerosi colpi di scena, su tutti la squalifica al vincitore Russell dopo una gara sontuosa del talento britannico.

Da un inglese all’altro, Schumacher ha voluto dare un consiglio abbastanza forte a Lando Norris. Nonostante una McLaren velocissima il pilota britannico ha commesso degli errori che gli sono costati caro, finendo addirittura dietro a Verstappen partito con dieci posizioni di penalità per il cambio di motore. “Come pilota quando commetti degli errori sei sempre arrabbiato. Norris li ammette anche se non sa il perché si sia schiantate. Certe cose però non dovrebbero succedere“.

Poi il curioso consiglio: “Ha bisogno urgente di cambiare questa cosa. Rischia che uno come Piastri, relativamente freddo, lo possa superare. Un mental coach sarebbe una manna dal cielo per Norris, in modo da ritrovare fiducia in se stesso ed essere più calmo in pista”. L’ex pilota di Formula 1 ha poi continuato spiegando nel dettaglio che esercizi di rilassamento e cose simili potrebbero aiutarlo. Il fratello di Michael ha quindi evidenziato l’importanza della musica da scegliere. In Formula 1 non tutti ne hanno bisogno ma secondo Ralf, Norris ne necessiterebbe.