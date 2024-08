Alex Zanardi emozionante: foto da brividi

Una foto, spuntata sui social, ha commosso i fan di Alex Zanardi: momento indimenticabile per l’ex pilota

Una vita al servizio dei motori. Passione, coraggio e tanta, tantissima sfortuna. Alex Zanardi è stato questo in pista ma la vita – si sa – a volte ti mette i bastoni tra le ruote rendendo tutto più difficile. E così il primo di due gravissimi incidenti cambiò la vita del talento bolognese, oggi 57enne.

Il 15 settembre 2001 il mondo delle corse rimase col fiato sospeso. Perché l’incidente di cui fu protagonista Zanardi lasciò tutti di stucco, a bocca aperta. In Germania, durante il campionato CART, Alex finì per schiantarsi con un rivale e la sua vettura si ritrovò troncata a metà. I medici gli salvarono la vita ma a carissimo prezzo: a Zanardi furono amputati gli arti inferiori. Un avvenimento che avrebbe affossato chiunque, non uno come il pilota bolognese che in pochi anni si rimboccò le maniche diventando un vincente anche in handbike.

4 medaglie d’oro alle Paralimpiadi, un successo dietro l’altro. Zanardi è stato questo e nessuno può cancellarlo. Poi il secondo momento buio, il 19 giugno 2020. In questo caso l’incidente fu ancora più tremendo: uno scontro frontale con un camion mentre Alex si allenava in Toscana sulle strade di Pienza. Il coma farmacologico, la lentissima ripresa e il ritorno a casa solo l’anno dopo. Da allora si sa poco o nulla di Zanardi: ciò che resta sono le sue incredibili imprese in pista.

Scatto commovente: Alex Zanardi, che ricordi

La carriera vincente di Alex Zanardi è stata caratterizzata da momenti di grande gioia. Successi ma anche istanti irripetibili, come la storica manovra ai danni di Bryan Herta a Laguna Seca che da allora viene definita ‘Il sorpasso’. Un talento incredibile quello di Alex che l’ha visto protagonista in diverse occasioni e categorie nel corso degli anni.

Su ‘X’ nelle scorse ore è spuntata una foto che ritrae Zanardi alla guida della Ganassi Racing. Era il 1998, in occasione del GP DI Portland nel campionato Cart. Il 12esimo Gran Premio vinto su 15, la sua seconda vittoria a Portland ed il secondo titolo mondiale consecutivo al termine di quella stagione. A fine gara Zanardi fece divertire i tifosi con dei doughnuts, uno show che fu apprezzatissimo, prima che Alex regalasse i suoi guanti al pubblico.

Un momento di rara bellezza per un campione che negli anni ha dimostrato di avere un carattere fuori dal comune, dentro e lontano dai tracciati. Ma anche e soprattutto un talento assai difficile da trovare nelle competizioni al giorno d’oggi. Zanardi era spettacolo puro in pista, figlio di un’epoca lontana, appassionato come pochi del mondo a quattro ruote. Ed i suoi successi, ancora oggi, parlano per lui.

I suoi tifosi non lo hanno mai dimenticato e ancora oggi sono in attesa di novità, si spera positive, che possano riportare il sorriso riguardo alle sue condizioni di salute sulle quali vige uno strettissimo riserbo. Perché Zanardi era ed è un campione del popolo, umile e genuino, feroce e affamato in pista ma cordiale e affettuoso coi suoi tantissimi sostenitori. Così era e così sarà, nel ricordo delle imprese di Alex Zanardi.