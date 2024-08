Steph Curry, ultimatum ai Warriors: ha già un altro club in NBA

Stephen Curry lancia l’ultimatum ai Warriors: se non saranno competitivi andrà via, ha già scelto il suo prossimo club in NBA

La scorsa annata è stata molto negativa per alcuni noti club di NBA. Tra questi i Golden State Warriors che non sono riusciti a tenere fede alle alte aspettative dei tifosi che avrebbero voluto vedere qualcosa di meglio da parte della loro squadra.

I Warriors sono stati un autentico flop, con il decimo posto della regular season e l’eliminazione dai playoff della Western Conference. Una brutta botta per le ambizioni di tutti in casa Warriors, specie per l’asso Stephen Curry che ha visto andare in fumo tutte le sue speranze di poter vincere un altro titolo

Curry che ora si sta domandando se rimanere o meno con la franchigia di San Francisco. Secondo quanto riportato da Don Balon, il cestista vuole concedere un’altra opportunità al suo attuale club ma, molto probabilmente, sarà l’ultima. Curry, giunto all’età di 36 anni, vuole regalarsi un ultimo titolo prima di ritirarsi e secondo quanto riferito dal noto sito spagnolo sarebbe pronto a lasciare i Warriors il prossimo anno in caso di ulteriore flop, tanto che avrebbe già deciso quale sarà la sua prossima meta

Ultimatum di Carry ai Warriors: ha già scelto il suo prossimo club

Stando alla fonte citata, Curry non vuole più farsi frenare dal sentimentalismo e avrebbe lanciato un vero e proprio ultimatum ai Warriors. O si è competitivi per lottare per il titolo o lui è pronto a dire addio nel 2025 e volare a Los Angeles.

Su Curry, infatti, è noto l’interesse dei Lakers di LeBron James. La franchigia di Los Angeles, secondo quanto riferito dal sito spagnolo, è la meta prescelta da Curry in caso di nuovo flop da parte dei Warriors che rischiano seriamente di dire addio alla propria stella nel 2025 qualora non fossero all’altezza delle sue aspettative.

Un ultimatum che ha scioccato i tifosi dei Warriors che si augurano la permanenza di Curry anche il prossimo anno e sperano che il club di San Francisco faccia di tutto per non deludere il proprio asso. Sarebbe contento di vederlo ai Lakers, invece LeBron James che sta condividendo con lui lo spogliatoio nel team USA alle Olimpiadi di Parigi. Recentemente, Curry ha affermato come giocare con LeBron sia proprio come lo aveva immaginato e chissà che i due non possano condividere lo stesso spogliatoio anche a livello di club.