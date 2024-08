ESCLUSIVA SI Pedullà: “Nico Gonzalez, l’Atalanta appostata da un mese. E la Juve…”

Alfredo Pedullà: “Nico Gonzalez piace molto all’Atalanta. Il club di Percassi si era appostato da circa un mese sull’attaccante esterno argentino, aspettando il momento giusto per uscire allo scoperto. È molto più di una sensazione pensare che l’Atalanta abbia intenzione di uscire allo scoperto dopo aver perfezionato la cessione di Kooomeiners. E l’idea è quella di fare all-in, come svelato nella serata di ieri, provando a chiudere le operazioni Danso e O’Riley. Tre colpi in contemporanea per alzare l’asticella, l’Atalanta avrebbe il cash per fare un’offerta da 30 milioni più bonus come vorrebbe la Fiorentina. Alla Juve piace Nico Gonzalez, ma vorrebbe inserire contropartite (McKennie in testa). Ma la Fiorentina la contropartita è sempre stata abbastanza fredda in relazione alla cessione di Nico, quindi molto dipenderà – ribadiamo – dall’operazione… Koopmeiners“.