Formula 1, tifosi increduli: “Sainz alla Red Bull”

L’ultima rivelazione su Carlos Sainz ha completamente spiazzato i tantissimi tifosi del pilota spagnolo: si parla di nuovo della Red Bull

Nei giorni scorsi Carlos Sainz ha ufficializzato il suo passaggio alla Williams dalla prossima stagione. L’accordo prevede che lo spagnolo rimanga con la scuderia di Garden Grove anche nel 2026. Il figlio d’arte trova così un volante: i rumors degli scorsi mesi parlavano di contatti anche con altre scuderie di spessore ma nessuna di queste piste è diventata concreta.

Sainz, che lascerà il suo posto in Ferrari a Lewis Hamilton, era stato avvicinato alla Mercedes dove avrebbe preso proprio il posto del 7 volte campione del mondo. In più si era parlato anche di colloqui con la Red Bull, dato che all’interno della scuderia di Milton Keynes sono in molti ad avere dubbi su Carlos Perez al netto della riconferma.

Anche quest’anno il pilota messicano – che ha recentemente rinnovato il suo contratto con il team anglo-austriaco fino al 2026 – sta facendo molta fatica e l’ipotesi di una sua sostituzione in futuro non è affatto da scartare.

Sainz alla Red Bull: tifosi spiazzati, cosa succede

Proprio in queste ore è tornato di moda il nome di Sainz per la Red Bull. Ovviamente è un matrimonio che non avverrà, dato che il pilota spagnolo si è accordato con la Williams per il prossimo biennio. Tuttavia un suo ex compagno di squadra è convinto che con le sue qualità avrebbe meritato una chance con quella che oggi è la vettura migliore del Circus.

Lando Norris, pilota della McLaren e in passato spalla di Sainz nella scuderia di Woking, ha rilasciato un’intervista a Sky F1 svelando tutto il suo stupore per il mancato approdo del ferrarista in Red Bull: “Dal mio punto di vista sarebbe dovuto andare lì. Sono di parte, conosco Carlos, Checo e questo genere di cose, ma Carlos merita molto”.

Norris ha poi aggiunto che secondo il suo punto di vista Sainz – con cui ha un solido rapporto di amicizia – è uno dei migliori piloti della F1: “Lo ha dimostrato innumerevoli volte”. Il pilota di Bristol ritiene che il fatto che l’iberico andrà a fare coppia con Alexander Albon è senza dubbio un bene per la F1, ma al tempo stesso evidenzia che il suo pensiero sulle qualità di Sainz è largamente condiviso: “Molte persone direbbero che sarebbe dovuto andare alla Red Bull”.