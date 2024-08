Hamilton contro Verstappen: stoccata improvvisa

Il Mondiale di Formula Uno sta vivendo il periodo relativo alla pausa estiva. Intanto il campione del mondo è nel mirino di Hamilton

Finalmente per i piloti di Formula Uno è tempo di meritate vacanze. Questo Mondiale sta vivendo situazioni ben diverse rispetto al passato, non c’è dominio da parte di una scuderia e di un solo pilota, ma è l’equilibrio a restare costante con la Red Bull e soprattutto Max Verstappen che deve guardarsi intorno dall’attacco di Mercedes e McLaren con la Ferrari al momento leggermente dietro.

Quattro squadre a competere per la vittoria, non capitava da anni e lo dimostrano le vittorie di più piloti nel corso di questa stagione, per Verstappen non è un periodo facile. Ingegneri e dirigenti Red Bull sono preda delle squadre rivali mentre anche gli altri piloti non sembrano più temere l’aurea del fenomeno olandese. Nelle ultime ore è stato il pluricampione Lewis Hamilton a parlare di Verstappen e della situazione relativa al Mondiale piloti.

I rapporti tra Hamilton e Verstappen non sono mai stati positivi, Lewis ricorda alcune situazioni del passato come quelle relative al Mondiale 2021 che segnò di fatto il suo declino e la nascita del campione olandese. Il britannico ha quindi rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da ‘F1-New’s, ed ha di fatto lanciato la corsa della McLaren e di Lando Norris contro Verstappen, mostrando una palese preferenza.

Formula Uno, Hamilton crede nel Mondiale McLaren

Al momento la distanza per il titolo piloti tra Verstappen e Norris è molto ampia, il pilota britannico ha sprecato diverse chance finora ma va detto che al momento la McLaren sembra un auto piuttosto superiore. A riguardo Hamilton ha dichiarato: “Sono anni che io non sono più in corsa per il titolo, ma credo che serva ridurre la distanza sotto i 40 punti. Al momento sono 70 e sono davvero tanti”.

Allo stesso tempo Lewis ha sottolineato l’impotenza di Verstappen nelle ultime gare e anche le difficoltà red Bull e del suo compagno di squadra Perez. L’inglese ha infatti tuonato: “Verstappen è da solo ed è battibile. Si tratta di un compito difficile ma comunque fattibile”.

Lewis ha infine chiarito che Verstappen è solo nella lotta al mondiale costruttori mentre la McLaren ha due piloti di livello e infatti ha spiegato: “LaMcLaren ha due buoni piloti di livello quasi uguale mentre Verstappen deve contare solo sulle sue forze, Perez non è quasi mai nei piani alti della classifica”, una frecciata per chiudere che non è passata inosservata.

La lotta Mondiale resiste e Hamilton ha chiarito la squadra per cui farà il tifo.