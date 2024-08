Riecco Valentino Rossi, l’omaggio è da brividi

Valentino Rossi ha scritto la storia del Motomondiale, per questo non si può essere che commossi per come si è scelto di rendergli omaggio

La carriera di Valentino Rossi ha avvicinato al motomondiale tantissime persone. Era però inevitabile che potesse arrivare il giorno dell’addio, fase temuta da tutti e da lui stesso, anche se lui continua a essere legato a quello che per oltre vent’anni è stato il sui mondo.

Anzi, ora non può che essere felice dei risultati che sta ottenendo Pecco Bagnaia, in lotta per un nuovo titolo mondiale, visto che lui è stato uno dei primi a rendersi conto del suo talento. Si sta però per avvicinare un momento che non potrà che fare piacere ai tantissimi fan che lui continua ad avere, oltre che ovviamente al diretto interessato.

L’omaggio del Motomondiale a Valentino Rossi

Pur non essendo presente a tutti i weekend di gare, Valentino Rossi continua a seguire incessantemente il Motomondiale, non solo perché ora nella classe regina corre il fratello Luca Marini. Da tempo, infatti, l’ex numero 46 ha anche un suo team, che gli permette di forgiare talenti come ha fatto più volte in passato e a cui lui tiene in modo particolare.

La gara di Silverstone, la prima dopo la pausa estiva osservata dalle sue ruote, è destinata a restare impressa nella sua memoria, non solo perché ricorre il 75esimo anniversario da quando si corre sulla pista britannica. Ben undici squadre, infatti, affronteranno l’evento con una livrea speciale per ricordare un traguardo che non è certamente da tutti, anche se la scelta fatta dalla scuderia del nove volte campione del mondo, la Ducati del VR46 Racing Team, entrata in MotoGP nel 2022, sarà ancora più speciale.

Il loro intento sarà infatti quello di celebrare in maniera indelebile quanto il dottore sia stato importante nella storia delle due ruote, oltre che per loro. Sulla moto troveremo così una livrea che si ispira ai suoi simboli iconici, ovvero il sole e la luna, con i marchi giallo fluo su sfondo blu (tipici delle sue Yamaha), oltre al numero #46, che non poteva certamente mancare.

Pur di rendere ancora più importante l’effetto, si è deciso di inserire questi simboli non solo sulla moto stessa, ma anche sulle tute e sui caschi dei piloti, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, e sull’abbigliamento che sarà indossato per l’occasione da tutto il gruppo di lavoro. Il pesarese non potrà che esserne felice, questo gesto dimostra quanto sia forte il legame con chi ora gareggia grazie a lui e si augura di poter raggiungere obiettivi importanti, esattamente come ha fatto il Dottore.