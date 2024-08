Sinner gongola, notizie fantastiche: cifre altissime

Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, scalpita in attesa del ritorno in campo dopo il forfait olimpico: oltre alla gloria c’è di più

Chissà se uno dei due atleti arrivati a contendersi l’ambìto titolo olimpico sarebbe potuto essere lui. Dopo aver battuto rispettivamente Felix Auger-Aliassime e il nostro Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sono sfidati per l’ultimo atto sulla prestigiosa terra del Roland Garros, per l’occasione adornata coi cinque cerchi simbolo delle Olimpiadi.

Come tristemente noto, Jannik Sinner non ha potuto giocarsi le sue legittime ambizioni di vittoria a causa di una fastidiosa tonsillite che ne ha precluso la partecipazione. Non avendo ricevuto in tempo l’ok dei medici, il nativo di San Candido ha ritirato anticipatamente la sua candidatura. Gettando inizialmente nello sconforto sia i vertici istituzionali dello sport italiano, che gli stessi tifosi azzurri.

Meno male che, al di là delle ottime prove di Lorenzo Musetti, in campo femminile Jasmine Paolini e Sara Errani torneranno a casa comunque con una medaglia al collo. Smaltiti i suoi guai fisici già sul finale del mese di luglio, Jannik è intanto volato in direzione Canada, dove dal 6 al 12 agosto sarà impegnato nel Masters 1000 di Montreal, un torneo a cui l’altoatesino è particolarmente legato.

Nel 2023 infatti, proprio sul cemento dell’impianto nordamericano, arrivò la prima affermazione in carriera dell’azzurro in una kermesse di tale lignaggio. Sinner è chiamato dunque a difendere i 1000 punti conquistati lo scorso anno per evitare che i suoi rivali in classifica, alcuni dei quali assenti in Canada, possano avvicinarlo nel ranking.

Sinner in Canada: punti, gloria e tanti soldi in ballo

Una prima buona notizia è già arrivata. Non saranno della competizione né Carlitos Alcaraz, né Novak Djokovic. I due campioni, impegnati ancora fino ad oggi sui campi di terra dell’impianto francese, hanno già rinunciato al viaggio transoceanico verso il Canada e alle partite che ne sarebbero conseguite.

Oltre ad avere un’occasione d’oro, dal punto di vista della classifica ATP nonché della Race 2024 che porta a Torino, per confermare il proprio vantaggio sui più diretti inseguitori nel ranking, l’allievo di Simone Vagnozzi potrebbe dare un’ulteriore scossa anche al suo portafogli.

Già perché l’Open di Canada ha un montepremi da capogiro. 6 milioni 229mila 825 euro, superiore del 3% rispetto all’annata scorsa, è la mostruosa cifra messa a disposizione dagli organizzatori. La suddivisione, in base al cammino del tennista di turno iscritto al main draw, è la seguente.

PRIMO TURNO – 24.909 euro (10 punti)

SECONDO TURNO – 44.959 euro (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – 838.44 euro(100 punti)

QUARTI DI FINALE – 156.749 euro(200 punti)

SEMIFINALI – 287.378 euro (400 punti)

FINALISTA – 525.514 euro (650 punti)

VINCITORE – 962.339 euro (1000 punti).