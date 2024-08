L’Atletico Madrid è vicino alla firma con il Manchester City per ingaggiare Julian Alvarez. Così David Ornstein di The Athletic: anche se un accordo totale tra i due club deve ancora essere raggiunto, colloqui nella fase di negoziazione del prezzo finale e della struttura di pagamento. Alvarez vorrebbe trasferirsi nella capitale spagnola e l’ingaggio non dovrebbe essere un problema per i Colchoneros.