Gudmundsson, tra presente e prossimo futuro. Palladino ha un’idea tattica

S’accende il calciomercato della Fiorentina e il fatto che Palladino voglia giocatori brillanti e di qualità certifica un innalzamento delle ambizioni della viola. Daniele Pradé si sta muovendo per provare a inserirsi nuovamente su Gudmunddson, uno dei desideri più calienti del mercato delle big. Ieri ci sono stati contatti diretti tra la dirigenza viola e gli agenti dell’islandese.

Ritorno di fiamma in vista. Un’operazione che potrebbe subire un’accelerata qualora uscisse Nico Gonzalez.

Il lavoro del tecnico ex Monza prevede un solido affidamento alla fantasia per incentrare il gioco sul possesso dinamico e verticale, cercando l’immediato recupero del pallone per costruire nuove azioni insidiose.

E la ciliegina potrebbe essere proprio una bella chiave della fantasia: a Colpani le chiavi della fantasia. E Gudmunsson sarebbe la vera e propria ciliegina sulla torta di un mercato ancora in fase di completamento.

Palladino avrebbe già un piano tattico predefinito: costruzione della fantasia sulla trequarti insieme a Colpani.