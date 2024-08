Al Ittihad, Blanc: “Dell’Inter mi piace tutto”

Laurent Blanc, allenatore dell’Al Ittihad ha parlato così dopo la vittoria contro l’Inter: “È stata una bella partita, l’Inter ha tanti giocatori di talento. Le due squadre stanno facendo la preparazione, non dimentichiamolo. Ma sono contento di come la mia squadra vuole giocare. Ora abbiamo un po’ di riposo prima dell’inizio della stagione. L’Inter sarà sicuramente una bella squadra da seguire quest’anno“.

Al Ittihad, Blanc continua così

Cosa le piace di questa Inter: “Tutto, anche l’allenatore e i tifosi. Una grande squadra, un grande club. Ha vinto il campionato ed è ancora favorita“. Chi ruberebbe a Inzaghi: “Tanti grandi giocatori. Difficile rispondere a questa domanda. Non prenderei nessuno, li lascio tutti a Inzaghi“. Ha detto qualcosa a Pavard, Thuram: “Gli ho parlato in francese, e anche in italiano. Thuram è cresciuto molto, è un grande giocatore. Benjamin ha fatto una bella carriera ed è ancora giovane“.