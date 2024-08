Juventus, Douglas Luiz si presenta: “Non c’è stato bisogno di convincermi: la grandezza della Juve è nota”

Douglas Luiz è stato presentato stamattina come nuovo giocatore della Juventus in conferenza stampa.

Quali sono le tue prime impressioni del lavoro sul campo con Thiago Motta?

“Ho avuto un’impressione molto positiva, la Juventus è un club enorme e qui sono passati tanti grandissimi giocatori, questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a venire qui. Sono sicuro che questa sarà una stagione molto positiva per tutti noi. Abbiamo giocatori nuovi e un nuovo allenatore, ci stiamo abituando a quello che ci chiede il mister, sono molto contento“.

Qual è stata la cosa che ti ha impressionato di più della Juventus?

“La grandezza di questo club, lo stadio, la passione dei tifosi per i giocatori e la società. Come ho detto sono molto felice di essere qui, faremo di tutto per ottenere grandi risultati“.

Danilo e Bremer hann avuto un ruolo nella tua decisione?

“Certamente loro hanno aiutato molto in questa trattativa. Ogni giorno Danilo mi ripeteva “Forza Juve”, mi ha parlato molto del club e mi ha motivato a venire qua. Io sapevo molto di questa società ma ovviamente avere qualcuno che fosse già qui è stato una motivazione in più“.

Quali sono state le prime richieste di Motta? C’è una posizione che prediligi?

“Sembra che io e Thiago ci conosciamo davvero da tanto. È un allenatore giovane che ti da la libertà di parlare liberamente anche degli aspetti del gioco, il nostro rapporto è molto positivo. Come ho detto a lui io non ho una preferenza, anche se mi piace stare più vicino alla porta, ma se lui e la Juve mi vogliono più arretrato io non avrò problemi a ricoprire questo ruolo. La libertà che lui mi da in campo sicuramente farà la differenza“.

Come ti ha convinto la Juve a venire a Torino, con quali ambizioni arrivi?

“Non c’è stato bisogno di molto per convincermi, la grandezza di questa società parla da sola. Qualsiasi giocatore avrebbe voluto avere questa opportunità ed io non sono diverso. Appena ho saputo della proposta della Juventus ho manifestato il mio interesse, credo che per me sia un passaggio molto importante e spero che lo sia anche per il club. Sono qui per migliorare ed aiutare la Juve a raggiungere i miei obiettivi“.