La stagione è alle porte, il mercato si fa incandescente in ore e giorni frenetici. La Juventus si approccia al futuro in un presente movimentato, tra esclusioni di lusso e obiettivi concreti, ma che ancora rimangono tali. La rosa, stando alla lista di nemici del partito stilata da Thiago Motta, è estremamente ristretta a meno di due settimane dalla prima di campionato. Nell’amichevole casalinga con la Next Gen, infatti, il tecnico bianconero ha stilato una distinta composta da appena 16 giocatori, tra campo e panchina, compresi tre portieri.

Juventus, tanti i movimenti sul mercato

Cifra da calcio d’altri tempi, sicuramente non adatta a quello contemporaneo, tra Champions allargata e stagione maxi all’orizzonte. La situazione Chiesa tiene in scacco il mercato della Juventus, comunque animato da trattative ben avviate: Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez sono in cima alla lista, insieme, senza che il primo escluda il secondo e viceversa. I bianconeri stanno affondando per l’argentino, valutato circa 30 milioni, la Fiorentina ha aperto ma senza contropartite tecniche come già raccontato.

Testa su Koopmeiners

Per l’olandese la strategia non è cambiata di un centimetro, nonostante siano passati giorni, settimane e adesso mesi senza passi avanti consisententi. L’intenzione della Juventus è chiara, quella del giocatore pure, ma se l’Atalanta dopo l’infortunio a Scamacca, dovesse prendere tempo, il club bianconero dovrebbe inevitabilmente virare su un altro obiettivo, distinto dalla trattativa con Nico e da altre valutazioni sugli esterni. Ecco perché il summit fissato tra Motta e dirigenza, in una fase così delicata, diventa fondamentale per cementare le strategie o mescolare le carte in tavola. Anche perché tra pochi giorni si torna in campo e i granelli nella parte superiore della clessidra cominciano a essere pochi.

Gioele Anelli

Caso Chiesa

Federico Chiesa è fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. Il calciatore nelle ultime ore ha però mandato un messaggio d’affetto verso la squadra tramite i suoi social. Ecco il post: