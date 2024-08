Koopmeiners parte in panchina nell’Atalanta, ma la Juventus deve fare in fretta!

Teun Koopmeiners resta l’obiettivo numero uno della Juventus per questo calciomercato. Dopo aver già chiuso per quattro acquisti (Di Gregorio, Cabal, Douglas Luiz e Thuram), i bianconeri puntano fortemente sul giocatore olandese per completare il loro centrocampo. Il calciatore della Dea è promesso sposo della Vecchia Signora da mesi. Tuttavia, l’Atalanta non si smuove dai 60 milioni di euro di valutazione o una cifra vicina. Ed essendo ormai inizio agosto in casa Juventus, Giuntoli e i suoi collaboratori devono accelerare a trovare l’offerta giusta per convincere i Percassi “a mollare l’osso”.

Juventus, il tempo stringe

Come noto, un anno fa, il 17 agosto il Napoli si era presentato alle porte di Zingonia con 47 milioni. De Laurentiis avrebbe voluto portarsi a casa Teun Koopmeiners come regalo ai tifosi dopo lo scudetto. Niente da fare, porta chiusa in faccia: troppo tardi, disse la Dea. Certo, quest’anno la situazione diversa. L’olandese ha un accordo solido con la società torinese e vuole trasferirsi in Piemonte. Motivo per cui la Juve è arrivata quasi al punto di non ritorno per chiudere questa trattativa.

Ma ora è il momento di cambiare passo. 50 milioni più bonus potrebbe essere la cifra giusta. Così come “giusto” è secondo la Juventus il profilo di Koopmeiners per essere inserito nello scacchiere tattico di Thiago Motta.

Ecco perché non si può andare oltre. Per caratteristiche e per prestazioni, Koopmeiners è il “nuovo Ferguson” di Motta. L’olandese può essere quel trequartista, tuttocampista che è stato decisivo e fondamentale nell’impresa del Bologna. E può svolgere gli stessi compiti in possesso e in non possesso con maggiore qualità.