Andrea Pinamonti sperava di andare all’Atalanta, ma poi sono state fatte altre scelte. In Italia ci sono poche situazioni da valutare, possibile che arrivi una proposta dall’estero. La novità delle ultime ore è legata a un interesse dello Stoccarda, vedremo se porterà a una proposta che deve essere almeno di 15 milioni. Il Sassuolo confida di trattenere Pinamonti anche in Serie B, una categoria indubbiamente stretta per l’attaccante ex Inter.