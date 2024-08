UFFICIALE Atalanta, ecco Retegui: il comunicato della Dea

L’Atalanta ufficializza Mateo Retegui. Di seguito il comunicato del club: “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Retegui , 25enne attaccante della Nazionale italiana. Nato a San Fernando, in Argentina, il 29 aprile 1999, ma con cittadinanza italiana per discendenza, è cresciuto calcisticamente dapprima nel River Plate e poi nel Boca Juniors con cui debutta in prima squadra nel novembre del 2018″.

CREDIT FOTO: ATALANTA.IT