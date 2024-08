Sinner vincitore, è fatta: concorrenza distrutta

Impegnato nel Masters 1000 di Montreal – torneo vinto già nel 2023 – Jannik Sinner è chiamato a confermare i pronostici

Le Olimpiadi sono ora ufficialmente un capitolo – amaro, amarissimo, considerando la sfortuna dietro alla decisione di non parteciparvi – che può essere accantonato da Jannik Sinner, il grande assente nella kermesse a cinque cerchi.

Archiviato una volta per tutte il discorso sulle motivazioni – esclusivamente di salute, nonostante alcune maliziose interpretazioni – alla base della rinuncia del tennista altoatesino a Parigi 2024, il focus del grande pubblico e degli stessi protagonisti è ora sul Masters 1000 di Montreal, un torneo che per Jannik ha un sapore davvero speciale.

Si tratta infatti del primo grande torneo messo in bacheca dall’allievo di Simone Vagnozzi nel corso della sua ancor giovane carriera. Giusto lo scorso anno, proprio di questi tempi, l’azzurro faceva fuori i suoi rivali andandosi a prendere la competizione e avviando quello straordinario cammino che lo avrebbe portato, nel giro di pochi mesi, a scalare il ranking ATP. Fino ad operare il clamoroso sorpasso in classifica ai danni di Novak Djokovic, usurpandolo dal trono di numero uno del mondo.

Partito per il Canada col dovuto anticipo, il nativo di San Candido ha smaltito abbondantemente la fastidiosa tonsillite che lo aveva colpito nella seconda metà del mese di luglio ed è pronto alla battaglia. Una competizione, quella sul cemento nordamericano, che tuttavia non vedrà la presenza dei tre medagliati olimpici, reduci dalle fatiche del torneo sulla terra rossa di Parigi. Un vantaggio in più per il campione italiano, chiamato a difendere i 1000 punti conquistati 12 mesi fa con la vittoria finale.

Sinner, i bookmakers non hanno alcun dubbio

Con Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Francisco Cerundolo, Jiri Lehecka ed altri fuori dal main draw dell’Open di Canada, il numero uno del mondo non può nascondersi: è il favorito numero uno del torneo. Lo dicono le sensazioni ma soprattutto lo pensano i bookmakers, molto convinti delle loro previsioni come si evince dalle quote associate ai vari tennisti.

La vittoria del leader del ranking mondiale è quotata 2.50, mentre il più diretto rivale nella corsa al trofeo – e al ricco montepremi – messo in palio dagli organizzatori è Sascha Zverev, staccato di quasi quattro punti percentuali, a 6.25.

Il giocatore tedesco, non in perfette condizioni fisiche già alle Olimpiadi, è seguito da Daniil Medveded, la cui vittoria si gioca a 7, e da una serie di improbabili altri vincitori come il già calante Stefanos Tsitsipas, quotato tra 14 e 15 volte la posta, e Taylor Fritz, l’americano battuto da Musetti a Parigi e quotato addirittura a 21.

Insomma, Sinner non può davvero sbagliare: una vittoria gli consentirebbe di rafforzare la sua posizione di numero uno del mondo senza perdere alcun punto di vantaggio sugli inseguitori più diretti.