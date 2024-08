Ultim’ora Ferrari, Vasseur svela tutto: non ci sono più segreti

Il Team Principal ha svelato tutto nelle scorse ore: Frederic Vasseur torna a parlare colpendo i tifosi della Ferrari

Sono state settimane complicate per la Ferrari. In pista la SF-24 ha fatto fatica a rimanere ancorata alle rivali, McLaren su tutte, che hanno registrato da oltre un mese a questa parte un’evoluzione davvero incredibile. E così, ben presto, il Cavallino Rampante si è ritrovato a rincorrere.

La sosta estiva servirà a ricaricare le batterie, fisiche e mentali, per tentare di regalare ai tifosi una seconda parte di stagione degna di nota. Ma intanto i piani della ‘Rossa’ viaggiano spediti più lontano, verso un futuro che almeno sulla carta potrebbe essere decisamente roseo. La firma di Lewis Hamilton è stata la prima importante decisione per il 2025. Affidarsi ad un pilota di grande esperienza e successo, da affiancare a Leclerc che ancora oggi spesso e volentieri pecca di immaturità, potrebbe essere una scelta vincente.

Hamilton dopo anni difficili ha fame di successi, un discorso che va di pari passo con quello che la Scuderia di Maranello vive da quasi venti stagioni. E così almeno sulla carta la via per il futuro è tracciata. Ad ogni modo era e rimane regista dietro al nuovo corso Ferrari Frederic Vasseur, il Team Principal che pare aver portato un’aria nuova – fatta di ambizioni e voglia di lottare fino alla fine – in quel di Maranello.

Ferrari, annuncio bomba: la rivelazione di Vasseur

Recentemente Frederic Vasseur è stato intervistato da ‘Rtbf’ parlando di una nuova filosofia che si sta facendo largo in quel di Maranello. Nelle intenzioni del Team Principal francese vi è infatti la volontà di portare avanti un’idea di comunicazione più trasparente e cooperazione più efficace.

Un ambiente nel quale i membri della scuderia possano esprimere liberamente le proprie opinioni senza il timore di commettere errori: “In Formula 1 abbiamo un team di individui appassionati e innovativi, non devono sentirsi limitati“. Il lavoro di Vasseur ha portato una ventata di novità in Ferrari: per il francese il collettivo è quindi sempre superiore al singolo. Per vincere, questa la convinzione di Vasseur, è fondamentale cooperare: “Si può solo guadagnare incoraggiando una cooperazione efficace tra gli individui, non si deve aver paura di sbagliare. Può capitare a tutti, è importante prendersi le proprie responsabilità, capire gli errori e non ripeterli”.

La filosofia del Team Principal sembra quindi molto chiara, per il presente e soprattutto il futuro del Cavallino Rampante. A maggior ragione in vista dell’approdo di Lewis Hamilton nel 2025, una scelta fortemente voluta dallo stesso Vasseur. Altrettanto importante sarà però anche la mentalità su cui il francese sta già lavorando da mesi. Una mentalità propositiva all’interno della scuderia di Maranello: trasparenza, collaborazione e responsabilità rimangono le parole chiave: “Lavoriamo e portiamo avanti questa mentalità all’interno della squadra, ogni membro deve sentirsi motivato e valorizzato. È questo l’obiettivo per tirare fuori il meglio di sé da tutti”.