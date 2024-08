“Zanardi è un vero eroe”: tifosi in lacrime

L’ex pilota al centro di un momento di enorme commozione: le parole su Alex Zanardi sono da brividi, ecco cos’è successo su X

Una vita nella quale in ogni istante ha dimostrato una resilienza ed un coraggio tali che lo hanno reso un vero e proprio simbolo per il significato di rivalsa. Alex Zanardi è ancora oggi un esempio, oggetto di encomi e complimenti per come è riuscito sempre e comunque a cavarsela.

Anche quando in Germania, in occasione del weekend per uno dei GP del Campionato CART, visse il giorno più brutto e difficile della sua vita. Sono passati quasi 23 anni, era il 15 settembre 2001 quando Zanardi perse il controllo della sua vettura e finì per scontrarsi con un rivale in pista. La macchina distrutta in due tronconi, i soccorsi che gli salvano la vita per un soffio: ma a carissimo prezzo.

L’amputazione degli arti inferiori sembra mettere fine, una volta per tutte, alla carriera di Alex. Ma non è così, Zanardi ricambia il ceffone che la vita – ingiustamente – ha deciso di riservargli. Torna in pista, torna grande. Stavolta su handbike, in breve tempo diventa un campione, vincente come pochi. Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016: Zanardi ottiene 4 medaglie d’oro e due d’argento. Semplicemente un fuoriclasse. Ma la vita, con lui, purtroppo non aveva ancora finito.

Zanardi, il messaggio ha commosso il web

E così il dramma torna a ripetersi nell’estate di quattro anni fa, per la precisione il 19 giugno 2020. Alex si sta allenando sulle strade di Pienza, in Toscana, quando un istante di distrazione gli costa a caro prezzo. Lo scontro frontale con un camion, la sua handbike distrutta. Zanardi resta in coma per sei mesi prima di tornare a casa, soltanto nel 2021.

L’affetto e la vicinanza nei suoi confronti non sono mai mancate nonostante della sua salute non si sappia praticamente più nulla. I suoi tifosi, come spesso è accaduto in passato, continuano però a farsi sentire: e il messaggio arrivato poche ore fa ha commosso proprio tutti. Un tifoso di Alex su ‘X’ non ha trattenuto la commozione, lasciando un messaggio davvero toccante destinato proprio a Zanardi.

Alle sue imprese, alla sua carriera fatta di enormi successi ma anche di ostacoli apparentemente insormontabili. Ed è proprio su questo aspetto che ci si concentra, sulla forza di volontà di Alex capace di ritornare sempre e comunque nonostante le avversità della vita. “Alex Zanardi è un vero eroe, non ho mai visto nessuno tornare così forte da così tanti disastri personali!”.

Alex Zanardi is an outright hero! I’ve never seen someone come back so powerful from so many personal disasters!#ForzaZanardi — Yvo Tuk (@YvoTuk) August 6, 2024

Ed in effetti la vita, al di là dello sport, si è accanita davvero tante volte su Zanardi. Un talento unico, una devozione totale al mondo delle corse. Che si trattasse di Formula 1 o handbike, il risultato è sempre stato lo stesso. Un uomo vincente prima di essere un pilota dall’enorme talento. Alex Zanardi è stato questo ed i suoi tifosi non potranno mai dimenticarsene.