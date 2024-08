Coppa Italia: avanzano Sassuolo, Udinese, Genoa e Monza

Nessuna sorpresa nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Nelle due gare serali, giocate ieri, il Genoa ha superato per 1-0 la Reggiana, grazie a una retedi Messias. Il Monza di Alessandro Nesta, dopo aver pareggiato 0-0 contro il Sudtirol supera il turno soltanto dopo i calci di rigore ai brianzoli. Decisivo l’errore di Praszelik.

Nel pomeriggio invece, il Sassuolo ha superato per 2-1 il Cittadella. Vantaggio neroverde on Mulattieri, pari degli ospiti con Baldini, decisiva la rete di Laurienté. Non sbaglia neanche l’Udinese di Runjaić che supera con un poker l’Avellino. Brenner al 41′, poi nella ripresa lo show con le reti di Thauvin su calcio di rigore, il tris di Lucca e il gol del definitivo 4-0 con Davis.