Fiorentina, Richardson domani a Firenze

Le prossime ore saranno quelle dell’arrivo a Firenze di Amir Richardson. Il centrocampista marocchino, fresco bronzo olimpico è infatti pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Classe 2002, alto 195 cm, Richardson porterà forza fisica ma non solo al centrocampo viola, rivoluzionato quest’estate. Il prossimo giocatore di Palladino ha infatti dimostrato di essere molto abile negli inserimenti trovando 3 gol nell’ultima stagione in Ligue 1 ed è ora pronto per confrontarsi con la nostra Serie A.

Fiorentina, tutte le mosse di mercato

Non solo Richardson perché in casa viola si valutano sempre altri due profili per la mediana. Il primo resta quello di Tessmann, per il centrocampista del Venezia, non convocato in Coppa Italia ci sono tutti gli accordi. Per lo Statunitense la viola ha però frenato dopo i tentennamenti degli agenti. L’altro nome resta poi quello di Folorunsho con il centrocampista del Napoli per il quale resiste la concorrenza della Lazio. Non solo Richardson. Nelle prossime ore sarà presentato anche David De Gea. Il portiere spagnolo è già stato ufficializzato dalla viola ed è pronto per raccontarsi al Rocco B. Commisso Viola Park. Fiorentina che nei prossimi giorni spera poi di sbloccare la trattativa per l’acquisizione di Albert Gudmundsson con il Genoa e il giocatore l’accordo è stato trovato e si aspetta solo che il Grifone trovi un sostituto. Un ingresso quello dell’islandese che libererebbe così Nico Gonzalez direzione Juventus: con il “Bicho” pronto a trasferirsi sotto la Mole in prestito con obbligo di riscatto per circa 30 milioni di euro.