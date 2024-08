Fiorentina, Terracciano ha scelto di restare

L’arrivo di David De Gea non ha scoraggiato affatto Pietro Terracciano, il portiere della Fiorentina ha infatti scelto di restare in riva all’Arno per giocarsela con Re David e nei primi giorni della prossima settimana è previsto un summit con la società viola per impostare un rinnovo annuale di contratto. Con l’estremo difensore che si è reso protagonista di ottime parate nella gara su tre tempi pareggiata 2-2 contro il Friburgo.

Fiorentina-Friburgo 2-2, la settimana di Gudmundsson

Match che ha messo ancora in mostra gli ottimi progressi di Moise Kean oltre rilanciare Amrabat con Palladino che ha definito il marocchino come un grande uomo augurandosi di allenarlo per il resto della stagione. Fiorentina che a centrocampo potrà contare a breve su Richardson i prossimi giorni dovrebbero essere infatti quelli decisivi per l’arrivo a Firenze del centrocampista del Reims. Una Fiorentina che nei prossimi giorni proverà a sbloccare anche la trattativa per Albert Gudmundsson con il Genoa che ha messo nel mirino Fabio Silva per sostituire l’islandese. Gudmundsson qui che se dovesse arrivare in viola sbloccherebbe l’uscita di Nico Gonzalez con il “Bicho” pronto a trasferirsi sotto la Mole alla corte di Thiago Motta con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra di circa 30 milioni di euro….