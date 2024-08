Altro colpaccio in MotoGP, sta per firmare con Yamaha: ormai l’hanno preso

La MotoGP vivrà grandi cambiamenti nel 2025. Dopo Marquez in Ducati Factory, un altro big è pronto a cambiare: andrà in Yamaha

Yamaha sta cercando di risalire la china e di certo con l’aiuto di nomi importanti il percorso può diventare più agevole. Proprio per questo, il team nipponico è prossimo a una scelta davvero importante.

Un mercato piloti davvero dinamico in MotoGP. Lo conferma la recente indiscrezione che accredita un passaggio in Yamaha di Jack Miller. Ebbene si, come svelato in anteprima dai colleghi spagnoli di Motosan.es, il nuovoTeam Yamaha-Pramac avrà la fortuna di poter schierare tra le proprie fila il pilota australiano, che potrebbe affiancare Miguel Oliveira. Il giornalista Manuel Pecino ha confermato la line-up di cui si parlava nelle ultime settimane, sciogliendo anche i dubbi sul futuro di Miller.

La KTM, squadra nella quale attualmente milita Miller, ha infatti deciso di puntare sull’emergente Pedro Acosta che tanto bene sta facendo nella sua prima stagione in MotoGP. Il rookie spagnolo è all livello delle prestazioni dei più blasonati Binder e Miller che, tra l’altro, godono di una moto ufficiale. Per questo a Mattighofen hanno pensato di promuoverlo al fianco di Binder, lasciando libero “Jack the Mad”.

Il 2025 vedrà un clamoroso rimescolamento di carte nelle line up dei piloti a cominciare dall’approdo di Marc Marquez al fianco di Pecco Bagnaia in Ducati Factory. Questo ha spinto Jorge Martin a firmare con l’Aprilia, che gli affiancherà Marco Bezzecchi.

A sua volta Maverick Vinales, dopo l’addio all’Aprilia ha scelto il Team KTM Tech3 con Enea Bastianini, non confermato dalla Ducati, come compagno di squadra. Jack Miller era uno degli ultimi piloti rimasti senza team e l’accordo con la Yamaha potrebbe aver messo tutti d’accordo.

Quartararo e Rins rimarranno nel box ufficiale di Iwata, mentre per l’australiano ci sarà il nuovo Team Pramac. Dopo i tanti anni passati con Ducati, infatti, la squadra di Paolo Campinoti ha deciso di accettare la proposta del marchio giapponese, diventando un team clienti con trattamento esclusivo.

In realtà Miller ha già corso con Pramac proprio ai tempi della partnership con Ducati, dal 2018 al 2020. Secondo le indiscrezioni di Motosan.es il contratto del classe ’95 sarà di un anno con opzione per un eventuale rinnovo. Per lui si tratta della quarta moto in MotoGP dopo Honda, Ducati e KTM.