“Non ci riuscirà mai”, annuncio e bufera Sainz

Carlos Sainz, l’ultimo annuncio fa discutere: parole durissime nei confronti del pilota della Ferrari

È stato per mesi al centro dell’attenzione. Il suo futuro lontano da Maranello, una scelta lenta e ponderata che ha spazientito gran parte dei suoi colleghi che di rimando erano in attesa di capire il loro futuro in Formula 1. Ma adesso Carlos Sainz è già focalizzato sulla sua prossima tappa.

Il corteggiamento serrato di James Vowles ha portato i suoi frutti. Il Team Principal ha atteso per settimane prima che il 29enne di Madrid si decidesse, che comprendesse le ambizioni della Williams e sposasse un progetto ambizioso per presente e futuro. Al fianco di Carlos ci sarà Alexander Albon con cui, a detta dello stesso Vowles, la scuderia di Grove presenterà una coppia tra le più forti del paddock. Insomma il 2025 di Sainz si prospetta carico di novità anche se l’addio alla Ferrari, almeno nei primi tempi, è stato tutt’altro che semplice per lui

Un fulmine a ciel sereno l’accordo tra il Cavallino Rampante e Lewis Hamilton, un’occasione che, per ammissione dello stesso Vasseur, la Ferrari non poteva lasciarsi scappare. E così, con largo anticipo sulle previsioni di Sainz che sperava ancora nel rinnovo, il destino ha portato il pilota madrileno lontano da Maranello e pronto – dopo l’esperienza alla McLaren – a tornare in Inghilterra.

Sainz, che stoccata: il paragone fa discutere

Solo una manciata di ore fa sono arrivate dichiarazioni controverse su Sainz, parole che al #55 non saranno affatto piaciute. A parlare ai microfoni del portale olandese ‘Formule1.nl’ è stato Tom Coronel, ex pilota che può vantare nel suo passato anche la partecipazione in più occasioni alla Dakar. Ecco cosa ha detto su presente e futuro di Carlos Sainz.

Un paragone quantomeno bizzarro quello che Coronel ha portato avanti nell’intervista, tra Sainz e due piloti che in Italia conosciamo fin troppo bene e che in passato sono stati protagonisti in Formula 1 ovvero Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella.

Coronel ha spiegato così il suo paragone: “Carlos, lo so per certo, è stato il compagno più difficile per Verstappen da quando è entrato in Formula 1 quando Max non era al livello di adesso. Ma questo vale pure per Sainz”. Coronel si è spiegato meglio: “Sainz, per me, è tra quei piloti di cui di solito si pensa ‘non diventerà mai campione del mondo, non potrebbe mai esserlo’. Un pilota del calibro vicino a quello di Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella”.

Successivamente, però, ha corretto il tiro elogiando le doti dello spagnolo: “Io sono un suo ammiratore, davvero. Temo però che non avrà mai la possibilità concreta di vincere un Mondiale.” Per Sainz, al momento, sono 3 i GP vinti in carriera proprio come quelli di Fisichella. Trulli invece ha trionfato in una sola occasione: era il 23 maggio 2004 e l’italiano, partendo dalla pole position, ha conquistato il GP di Monaco davanti a Button e Barrichello.