Nuovo aggiornamento di mercato direttamente dal nostro Alfredo Pedullà sulla Juventus: Daniele Rugani dice no a Crespo e all’Al Ain dopo un vertice con la moglie show-girl. La signora lo avrebbe lasciato da solo, l’altra Signora (la Juventus) perde un indennizzo di 3 milioni per il cartellino. L’offerta di ingaggio era triennale per un totale di circa 12 milioni netti.