Pedullà: “L’Atalanta rilancia ancora per O’Riley”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, dopo aver chiuso a sorpresa per l’arrivo di Marco Brescianini dal Frosinone, l’Atalanta spinge ancora per Matt O’Riley del Celtic. Il danese della formazione scozzese è il profilo in cima al taccuino del direttore sportivo Tony D’Amico per completare la sostituzione del separato in casa Koopmeiners. Tuttavia, il Celtic resta fermo sulla propria valutazione di oltre 25 milioni.

Quindi la Dea, vista la concorrenza del Brighton, deve rilanciare ancora la propria offerta per avvicinarsi alle richieste scozzesi.

O’Riley, va ricordato, nella passata stagione ha collezionato 37 presenze, 19 gol e 18 assist. Numeri da capogiro per un trequartista, persino in un campionato modesto come quello della Scottish Premiership.

Intanto, la formazione nerazzurra stasera si giocherà la Supercoppa europea contro il Real Madrid proprio senza Koopmeiners.