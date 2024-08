Ritiro Marquez, colpo di scena: l’annuncio lascia a bocca aperta

Marc Marquez ha ancora grande ambizione ma a 31 anni suonati si avvicina anche per lui l’ora del ritiro: un annuncio ha lasciato tutti senza parole

Il campione spagnolo è in procinto di trasferirsi alla Ducati Factory nel 2025 e proverà a contendere a Pecco Bagnaia il titolo mondiale del prossimo anno. Nella sua lunghissima carriera non c’è più molto spazio per l’impresa, il tempo stringe.

Quando si ritirerà Marc Marquez? Questa domanda non ha preso molto piede nell’ultimo periodo anche perché in questo momento le prospettive sono diverse. Il campione spagnolo è balzato al settimo cielo dopo aver saputo di poter correre nel 2025 con la Ducati ufficiale, al fianco di Pecco Bagnaia. Una promozione a cui Marc teneva molto, inutile negarlo, così come a vincere il duello interno con Jorge Martin. Essere stato il prescelto di Gigi Dall’Igna, nonostante l’età, è comunque un punto di grande orgoglio per il #93 e di questo non c’è dubbio.

L’idea fissa dell’otto volte iridato è quella di raggiungere Valentino Rossi in cima ai più vincenti di sempre, con nove titoli (alle spalle del solo e immenso Agostini). Per riuscirsi Marquez ha abbandonato la Honda, troppo indietro nello sviluppo tecnico e ha deciso di lanciarsi nell’avventura Ducati.

Con il Team Gresini si è trovato subito bene e la quarta posizione nel Mondiale sta lì a testimoniarlo. Per questo di certo è convinto di avere delle chance qualora potrà mettere mano ad una GP25, con pari trattamento rispetto a Bagnaia e con una squadra ufficiale alle spalle.

Marquez, spunta l’annuncio sul ritiro

Durante questo periodo estivo, Marquez è stato raggiunto dai colleghi inglesi di Bennets e ha parlato anche di un argomento finora tabù, ovvero il suo ritiro. Il fenomeno di Cervera ha dichiarato con tutta onestà di non avere ancora le idee troppo chiare a riguardo.

“Non so se mi ritirerò tra due, quattro o sei anni, ma voglio essere competitivo. Il che significa stare nei primi cinque o sei”. Marquez poi ha aggiunto: “Ho vinto gare, mondiali nelle tre categorie e condiviso il podio della MotoGP con mio fratello. Ora voglio solo continuare a divertirmi”. Di certo con la possibilità di mettere le mani su un altro titolo il divertimento sarà di certo assicurato. Ma per questo bisognerà attendere il 2025.

I tifosi dello spagnolo possono stare tranquilli che prima di vederlo ritirato dall’attività agonistica passerà ancora del tempo e di certo qualche altro assalto al titolo mondiale.