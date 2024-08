Supercoppa UEFA, Real Madrid-Atalanta: le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora allo Stadio PGE Narodowy di Varsavia, scenderanno in campo Real Madrid e Atalanta per giocarsi il primo trofeo UEFA della stagione. La Supercoppa, tradizionalmente, si gioca in questo periodo, anticipa la stagione del calcio europeo ed è praticamente un’appendice dell’annata precedente.

La sfida è, ovviamente, tra i Campioni della Champions League e la squadra vincitrice dell’Europa League. Lo scorso anno il Real Madrid, come noto, a Wembley ha conquistato contro il Borussia Dortmund la sua 15^ Coppa dalle grandi orecchie. Mentre, a Dublino, contro il Bayer Leverkusen, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha conquistato il primo trofeo internazionale della sua storia.

Le scelte di Ancelotti e Gasperini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Carlo Ancelotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gian Piero Gasperini.