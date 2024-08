Ferrari avvisata, l’annuncio non lascia dubbi: Vasseur nei guai

A pochi giorni dalla ripresa del Mondiale, arriva la notizia che spaventa la Ferrari. Lo scenario è tutt’altro che favorevole

Il conto alla rovescia sta per terminare. Mancano ormai pochi giorni al Gran Premio d’Olanda, in programma il 25 agosto, il primo dopo la pausa estiva. Un appuntamento che, di fatto, darà il via alla seconda parte della stagione, quella decisiva per il Mondiale di Formula 1.

I tifosi si attendono una reazione da parte della Ferrari. Passare da prima rivale della Red Bull di Verstappen a potenziale quarta forza del Mondiale, questa l’involuzione preoccupante del team di Maranello. Dopo un inizio di 2024 a dir poco promettente, la luce si è spenta in casa Ferrari, più o meno in seguito alla vittoria straordinaria di Leclerc a Monte Carlo.

Da lì in avanti i risultati non sono stati quelli sperati e la Ferrari si è vista sorpassare, in quanto a competitività, non solo dalla McLaren ma anche da una rediviva Mercedes, scuderia in grandissima crescita e adesso pronta a rivaleggiare quasi ad armi pari con la stessa Red Bull dopo le tre vittorie estive ottenute da Hamilton e Russell. Lo ha confermato Toto Wolff di nuovo convinto di sé come nei migliori anni della scuderia della Freccia d’Argento.

Mercedes l’annuncio di Wolff è clamoroso

Tre vittorie nelle ultime quattro gare sono un ruolino di marcia cui in questi ultimi tre anni aveva abituati solo la Red Bull. Di certo in pochi si sarebbero aspettati, considerando quanto male era cominciato il mondiale per il team anglo-tedesco, di vedere la Mercedes nuovamente così competitiva e con questa continuità.

Per certi versi, nemmeno lo stesso Toto Wolff si aspettava un salto di qualità di questo tipo. Ma adesso che il team è riuscito a trovare la quadra per rendere efficace la monoposto messa a disposizione di Russell e Hamilton, le sue ambizioni sono tornate a mirare in alto.

Lo hanno confermato le sue dichiarazioni, riportate da Formulapassion: “Abbiamo fatto molti passi in avanti, ora la macchina può avvicinarsi alle prestazioni dei primi. Fare previsioni è difficile, ma ci impegneremo al massimo per cercare di ottenere altre vittorie“. Un impegno che sarà finalizzato, sottolinea il team principal austriaco, a un unico obiettivo: “Vogliamo arrivare tra i primi tre sia tra i piloti che tra i costruttori“.

Dichiarazioni importanti che appaiono quasi come un vero guanto di sfida a chi per mesi come la Ferrari si è sentito sicuro del proprio posto alle spalle della Red Bull ma anche nei confronti di chi, invece, ha dimostrato dall’inizio dell’anno di poter dire la propria in ogni GP, ovvero la McLaren. Perché tra i due litiganti, oggi sembra proprio che il classico terzo incomodo, la Mercedes, abbia tutte le carte in tavola per prendersi quel secondo posto prestigioso alle spalle di una Red Bull comunque non più inarrivabile come in passato.