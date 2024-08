Inter, a Genova con i titolarissimi della seconda stella

Inzaghi tiene alta la tensione in casa Inter in vista dell’esordio di sabato in A contro il Genoa. Al Ferraris c’è l’esigenza di partire forte, dopo un pre-campionato non così brillante. Ma il lavoro dei nerazzurri è ampiamente collaudato e dalle parti di Appiano è stata eseguita una preparazione atletica molto intensa. Inzaghi è pronto a schierare i titolarissimi sabato: Calhanoglu si prende la regia, affiancato da Barella e Mkhitaryan. In avanti la ThuLa, coppia codificata e definita.

LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi