Roma, squadra in via di completamento: le prossime mosse

La Roma lavora alacremente per farsi trovare pronta in vista dell’imminente inizio di stagione. De Rossi insiste sulla preparazione atletica e nel frattempo qualche arrivo è previsto nei prossimi giorni. Qualcosa i giallorossi dovranno ancora fare: ieri al St. George’s Park è arrivato l’agente di Chris Smalling (34). Un colloquio per definire la soluzione, anche se di offerte non sono arrivate.

Caccia aperta a un difensore, dopo che Ghisolfi nella scorsa settimana ha chiuso l’arrivo di Dovbyk. Con Soulé e Dybala nella zona della fantasia, i giallorossi vogliono completare la squadra nei prossimi giorni. Ma non sarà semplice perché il mercato è globalmente in evoluzione.