Scelto al posto di Sainz: è successo davvero

Colpo di scena clamoroso in Formula 1, lo hanno scelto al posto di Sainz: l’indiscrezione è emersa nelle scorse ore

Non è raro assistere in Formula 1 a veri e propri colpi di teatro. Specialmente per ciò che concerne il mercato piloti, le sorprese sono sempre dietro l’angolo e il futuro di ogni singolo protagonista del Circus può cambiare da un momento all’altro, a volte anche a causa di dinamiche assolutamente imprevedibili. Lo sa bene Carlos Sainz, come svelato da un clamoroso retroscena emerso nelle scorse ore.

Chiusa la sua esperienza in Ferrari, virtualmente, già dallo scorso febbraio, quando la scuderia di Maranello ha annunciato l’arrivo di Hamilton dal 2025, Sainz ha faticato, e non poco, per trovare un posto in Formula 1 in vista della prossima stagione. E questo nonostante abbia dimostrato negli ultimi anni di poter essere molto veloce in pista, arrivando anche a strappare alcune vittorie in un triennio dominato da Verstappen.

Accostato per qualche settimana anche alla stessa Red Bull al posto di Perez e con più insistenza alla Mercedes, alla fine il pilota spagnolo si è dovuto ‘accontentare’ di un posto in Williams. Prima del suo definitivo ‘sì’ all’offerta della scuderia di Grove, i vertici della stessa scuderia britannica avevano accarezzato l’ipotesi di puntare su un piano B molto ambizioso e stuzzicante, per certi versi addirittura storico.

Niente Sainz, un argentino alla Williams: il retroscena clamoroso

A rivelare quello che avrebbe potuto essere, ma non è stato, è stata DSports Argentina. Stando a quanto riferito, la seconda scelta della Willams in caso di ulteriore tentennamento da parte di Sainz sarebbe stato infatti Franco Colapinto, uno dei migliori piloti emergenti degli ultimi anni e membro della Williams Academy. A rivelarlo è stato lo stesso 21enne argentino, ammettendo senza troppi giri di parole che si è sentito, in un certo momento, molto vicino a poter prendere posto sulla vettura britannica.

Le cose sono alla fine andate diversamente, con i vertici della scuderia che hanno ottenuto il fatidico ‘sì’ dallo spagnolo e hanno quantomeno rinviato la promozione di Colapinto. Dal canto suo l’argentino non ha però nulla da rimproverarsi ed è pienamente focalizzato sul suo obbiettivo ovver vincere la Formula 2, in attesa di guadagnarsi la promozione in Formula 1.

Una promozione che, peraltro, avrebbe avuto il sapore dell’avvenimento storico. L’ultimo argentino protagonista nel Mondiale di Formula 1 è stato infatti Gaston Mazzacane, nel Mondiale 2001. Un’era fa, per il mondo del motorsport. Ed è anche per questo motivo che a Buenos Aires sono in molti a fare il tifo per l’approdo di Colapinto in un team magari a partire a questo punto dal 2026.