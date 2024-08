Formula 1 sotto choc: svelati i test segreti

La Formula 1 è rimasta senza parole dopo la rivelazione che riguarda un pilota del Circus: le voci si rincorrono e portano a diversi pensieri da parte dei tifosi

I colpi di scena nella classe regina dell’automobilismo non mancano di certo ma questa volta siamo arrivati davvero al paradosso. Un protagonista segreto ha voluto realizzare un test di cui nessuno era a conoscenza.

Il Mondiale di Formula 1 è momentaneamente fermo per la pausa estiva e tornerà il 25 agosto con il Gran Premio di Olanda. I piloti ne stanno approfittando per ricaricare le batterie e trovare l’energia giusta in vista del rush finale del campionato. Max Verstappen è piuttosto saldo in vetta alla classifica ma deve fare i conti con l’arrembante McLaren di Piastri e Norris. Tutto questo non può fargli dormire sonni tranquilli e per questo sta continuando ad allenarsi anche in vacanza.

Eppure c’è anche qualcuno che è andato oltre e ha addirittura deciso di concedersi un test con un’auto da Rally. Si avete capito bene, una prova off-road per testare le proprie abilità, chissà magari anche con una chance futura di cambio di categoria. Secondo quanto riportato dall’analista di F1 Peter Windsor, la stella misteriosa ha impressionato tutti per la sua velocità con l’auto da Rally e ha anche aggiunto che non si tratta di Super Max.

Formula 1, test segreto per un pilota: si è dato ai Rally

Al momento tra quelli che potrebbero pensare ai Rally c’è Sergio Perez, al momento con il futuro in bilico. Lui e pochi altri nella griglia restano in bilico in questo momento, considerato che la maggior parte delle scuderie ha già deciso a chi affidarsi. La Sauber/Audi ha ancora un posto libero e anche la Mercedes deve svelare le proprie carte, così come l’Alpine, che deve affiancare qualcuno a Gasly.

I Rally hanno rappresentato la passione di molti piloti di Formula 1 e senza tornare troppo indietro nel tempo, basta citare Kimi Raikkonen e Robert Kubica. Il pilota polacco riportò proprio nel 2011 un gravissimo incidente in una gara off-road, mentre il finlandese ha gareggiato nel WRC dal 2010 al 2012, quando fece rientro in F1.

Secondo Windsor, il pilota che ha svolto il test in gran segreto, ha lasciato tutti a bocca aperta, per quanto era riuscito ad andare forte. Una prova in assoluta segretezza, come svelato dall’esperto in una trasmissione Youtube, che potrebbe avere dei risvolti per il futuro. Oltre a Perez qualche voce ha fatto riferimento a Valtteri Bottas, in probabile uscita dalla Sauber e con una grande passione per i Rally. Un altro finlandese nel WRC?