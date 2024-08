Lo vogliono ricoprire d’oro: addio Verstappen

Max Verstappen rimane al centro delle voci di mercato: un’offerta faraonica potrebbe davvero farlo vacillare

Non vi è alcun dubbio che Max Verstappen resti il pilota di maggior spicco, attualmente, in Formula 1. Il suo presente si chiama Red Bull ma il futuro molto presto potrebbe portarlo parecchio lontano dalla Scuderia di Milton Keynes. L’olandese è corteggiatissimo e l’offerta in arrivo potrebbe convincerlo una volta per tutte a cambiare team.

Negli ultimi mesi nella squadra gestita da Christian Horner è scoppiata una faida interna, una lotta di potere nota ormai a tutti che ha visto formarsi due fazioni. Da un lato ci sono Helmut e il padre di Max, ovvero l’ex pilota Jos che ha attaccato in numerose occasioni – apertamente – il team principal. Dall’altro Horner, la cui gestione è finita sotto la lente d’ingrandimento specialmente dopo il caso che lo ha visto coinvolto suo malgrado insieme ad una dipendente Red Bull.

Ad ogni modo, da allora, qualcosa si è rotto. Qualcosa è andato storto e le voci sulla possibile partenza di Verstappen già nel 2025 si sono fatte intense e sempre più insistenti. Una possibile doccia fredda per la Red Bull potrebbe arrivare non per l’anno prossimo ma per il 2026 quando, con il cambio di regolamenti per quel che concerne la progettazione dei nuovi motori, le gerarchie in Formula 1 potrebbero finire per essere stravolte.

Non badano a spese, duello per prendere Verstappen

Anche per questo motivo le indiscrezioni che riguardano il potenziale addio di Max Verstappen si sono moltiplicate. A quanto pare ci sarebbe un’offerta pazzesca a cui sarà impossibile dire di no. A riguardo, ‘Planetf1.com’ riporta il parere dell’ex pilota Robert Doornbos secondo il quale l’Aston Martin starebbe provando a superare l’agguerrita concorrenza di Toto Wolff e della Mercedes per strappare Verstappen alla Red Bull.

Lawrence Strol,l dopo aver trovato l’accordo (non ancora ufficializzato) con Adrian Newey, vorrebbe convincere Super Max proprio grazie alla presenza dell’ormai ex progettista Red Bull che Verstappen ha sempre stimato molto. Ma non solo. Le ambizioni di Stroll per il 2026 sono enormi, come confermano gli arrivi di Cardile e Cowell oltre all’accordo con Honda per i motori in vista proprio del 2026.

Per Doornbos potrebbe esserci un vero e proprio duello per provare ad accaparrarsi Verstappen: “Penso che alla fine Mercedes prenderà Verstappen per il 2026 anche se Aston Martin non baderà a spese per fargli cambiare idea“. Pare addirittura come riferito da Eddie Jordan a ‘Formula For Success’ che Mercedes stia costituendo un fondo per coprire le cospicue spese necessarie a pagare l’ingaggio del campione olandese.