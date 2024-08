Vettel torna in Formula 1: destinazione choc

Sebastian Vettel è pronto al ritorno in Formula 1: destinazione choc per il quattro volte campione del mondo che sta facendo discutere molto

Per molti Sebastian Vettel era ormai un campione prossimo al ritiro, il tedesco aveva salutato la Formula 1 due anni fa dopo il termine della sua avventura con l’Aston Martin. Adesso la situazione può cambiare con una destinazione choc.

Il classe ’87 è stato quattro volte campione del mondo consecutivamente con la Red Bull dal 2010 al 2013, dove ha incontrato Jonathan Wheatley, dirigente che faceva parte della scuderia austriaca nei suoi anni d’oro. Solido il rapporto tra i due, anche perché Vettel era un pilota tanto inviso dagli avversari quanto amato da chi lavorava con lui. Lo stesso ha fatto successivamente quando è approdato alla Ferrari, nel periodo 2015-2020. Pur non vincendo nessun titolo mondiale a Maranello, il tedesco ha stretto solidi rapporti anche lì, come quello con Mattia Binotto, ex dirigente della “Rossa”.

Vettel è pronto al ritorno, mondo della F1 sotto choc!

Entrambi, sia Wheatley che Binotto, adesso sono in procinto di una nuova avventura, ingaggiati entrambi dalla stessa casa automobilistica e starebbero pensando di portare proprio Vettel come uno dei piloti di punta del nuovo team. Dal 2026, infatti, l’Audi farà il salto nella Formula 1, allineandosi ai nuovi regolamenti a partire dal motore e prendendo il controllo del team Sauber che avrà questo nome fino al prossimo anno.

Entrerà così a fare parte del circuito, con un progetto molto ambizioso che vuole portare la casa automobilistica tedesca subito a competere a grandi livelli. Anche per sterzare da un’inerzia attuale che vede la Sauber in difficoltà, incapace di conquistare un solo punto fin qui. Questa situazione, ad oggi preoccupante, ha allontanato anche Carlos Sainz, secondo alcune voci, dal firmare con questa scuderia, preferendo la Williams.

Inizialmente lo spagnolo era tra i principali candidati, ma alla fine ha riflettuto troppo e la trattativa è saltata. C’è grande curiosità per l’Audi e occhio quindi al possibile ritorno di Vettel.

Tornando a Sebastian Vettel, il suo nome è tra i principali candidati a diventare il volto dell’Audi dal 2026, il nome giusto a cui affidare il nuovo progetto. Wheatley e Binotto andrebbero sul sicuro con lui, e per questo starebbero cercando di convincerlo. Vettel a 37 anni appare pronto al rientro, per un’ultima grande avventura nel mondo della Formula 1. Se ciò si concretizzasse l’Audi potrebbe avere due piloti tedeschi: oltre a Vettel il suo compagno di squadra dovrebbe essere Nico Hulkenberg.