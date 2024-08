Allarme dalla Spagna: rottura tra Marquez e Bagnaia

La stampa spagnola è ormai sicura: prime ruggini importanti tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, futuri compagni di scuderia in Ducati

La MotoGP è ripartita dal GP di Austria. Un weekend all’insegna di Bagnaia che ha conquistato entrambe le vittorie nella Sprint e nel GP domenicale con conseguente sorpasso a Martin (ora a -5) nella classifica del Mondiale piloti.

In attesa di capire come andrà a finire questo testa a testa spettacolare, c’è già chi pensa alla prossima stagione motociclistica. In particolare al dualismo che scatterà all’interno di casa Ducati per via della sorprendente promozione di Marc Marquez nel team ufficiale della scuderia di Borgo Panigale.

Fa ancora discutere, a settimane dall’ufficialità, la decisione di Gigi Dall’Igna di portare un pilota esperto e molto competitivo come Marquez in Ducati al fianco proprio di Bagnaia. Un tandem di grande qualità e classe ma che potrebbe preludere a un dualismo inevitabile come conferma l’indiscrezione segnalata dal portale spagnolo Don Balon.

Ruggini tra Marquez e Bagnaia: spunta il retroscena

Due caratteri forti, vincenti e con voglia di primeggiare e migliorarsi. Da una parte il pluricampione del mondo Marc Marquez, pronto a tornare in alto grazie all’opportunità concessagli da Ducati, dopo la positiva esperienza alla Gresini Racing. Dall’altra il campione uscente Pecco Bagnaia, riservato e sorridente ma anche lui mai domo quando si tratta di competere in pista.

Secondo il giornalista Manuel Pecino, tra i due non scorre buon sangue. Lo si era capito già nelle prime battute di questo motomondiale, in particolare alla seconda gara stagionale a Portimao, quando uno scontro fortuito mise Bagnaia fuori gara e lo stesso Marquez out dalla zona punti.

In quella occasione partirono le prime frecciate all’interno di Ducati. L’indiscrezione rivela che Marquez fu già piuttosto pungente con il rivale italiano, al punto che ai box gli avrebbe detto: “Che c’è, sei nervoso perché alla seconda gara ti sono già alle costole?“. Un modo per provocare Bagnaia, insomma, un metodo da vecchia scuola quello del catalano per cercare di mettere in crisi il campione in carica della MotoGP.

Un retroscena quello rivelato dalla fonte spagnola che già anticipa quello che potremmo vedere la prossima stagione quando, verosimilmente, assisteremo a un duello tutto ducatista per il titolo, quello che a Marquez ormai manca dal 2019, anno del suo ultimo trionfo in Ducati.