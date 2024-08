Ademola Lookman e Teun Koopmeiners non figurano nella lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida di domani che l’Atalanta giocherà contro il Lecce.

Se per l’olandese raccontiamo da tempo del forte interesse della Juve, per il nigeriano qualche sondaggio (sponda PSG soprattutto). Lookman ha preferito non esser convocato per la trasferta pugliese.

Da seguire le prossime ore che potrebbero fornire novità in entrambi i casi.