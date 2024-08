Aggiornamenti su Tomas Palacios – Inter.

I nerazzurri sono in dialogo diretto con il Talleres, per evitare il passaggio del riscatto da parte dell’Independiente Rivadavia con Zanetti coinvolto in prima persona. Si lavora sulle cifre e sulla % di una eventuale rivendita.

Il Talleres ha proposte dalla Bundesliga che superano i 10M di euro, ma la preferenza attuale di Palacios è per l’Inter.