Hellas Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta su Buongiorno

Alle 18:30 prende il via il campionato 2024/25 del Napoli di Antonio Conte e dell’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Allo Stadio Maradona c’è attesa per il debutto dell’ex tecnico di Inter e Juventus, chiamato a risollevare le sorti degli azzurri dopo una stagione fallimentare. Non sarà della sfida il nuovo arrivato Buongiorno, che non ce l’ha fatta a recuperare in tempo.

Ecco le scelte dei due tecnici per la sfida.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Frese; Duda, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Conte.

A disposizione: Contini, Caprile, Cheddira, R.Marin, Olivera, Ngonge, Saco,Iaccarino, Raspadori, Mezzoni