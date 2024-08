Paredes squalificato? De Rossi lo manda con la Primavera. Da Strootman a Felipe Melo, gli altri casi

Leandro Paredes non farà parte del gruppo che giocherà agli ordini della Roma di De Rossi questa sera contro il Cagliari, perché deve scontare una giornata di squalifica che si porta dietro dalla scorsa stagione. L’argentino però sfiderà ugualmente i rossoblu, ma con la Primavera: dalle formazioni ufficiali uscite poco fa è emerso che, come circolava nelle scorse ore, il centrocampista sarà della sfida agli ordini di mister Falsini ed indosserà per l’occasione la fascia di capitano.

Una situazione già vista in Serie A.

Data la squalifica, Paredes avrà dunque l’occasione di mettere minuti nelle gambe, una situazione che non è nuova da vedere in Serie A. In passato per altri motivi è già stato visto fare dalla stessa Roma. Nel campionato 2015/16, Kevin Strootman torna in campo 376 giorni dopo un grave infortunio, ma lo fa passando prima dalla Primavera guidata da Alberto De Rossi. Anche Diawara nella stagione 2019/20 fa lo stesso percorso, in un match finito 3 a 3 contro i pari età dell’Inter e per lo stesso motivo di tipo fisico. Anche in casa Inter, nella stagione 2015/16, si vide una cosa simile a quella che vivrà oggi Paredes: Roberto Mancini mandò Felipe Melo (squalificato in Serie A) ad aiutare i ragazzi più giovani contro il Chievo, anche se il brasiliano non bastò dato che i veneti vinsero per 1 a 0. Più di recente lo ha fatto anche il Milan: lo scorso marzo Stefano Pioli mandò Mattia Caldara a giocare Milan-Lazio, match vinto 2-0 dai rossoneri, per aiutare il difensore a recuperare fiato dopo uno stop.

